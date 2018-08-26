غالاتاسراي يعمل على التخلص من فغولي وهذه هي الأندية التي اقترحه عليها

كشفت تقارير صحفية تركية، عن المساعي الحثيثة التي تقوم بها إدارة غالاتاسراي، لأجل التخلص من الدولي الجزائري سفيان فغولي، قبل أيام قليلة على موعد إغلاق باب سوق الانتقالات الصيفية...

وذكرت هذه التقارير بأن إدارة النادي عقدت اجتماعا طارئا، حتى تبحث من خلاله عن حل لإرسال فغولي إلى ناد آخر، شأنه شأن الدولي المغربي يونس بلهندة، وهو الثنائي الذي أصبح غير مرغوب فيه مع غالاتاسراي، وحسب مصادر صحفية تركية، فإن إدارة "الأسود" اقترحت لاعبها الجزائري على بعض الأندية التي كانت مهتمة بخدماته في وقت سابق، على غرار رين الفرنسي، دينامو كييف الأوكراني وأولمبياكوس اليوناني.