محمد صلاح يُهاجم الإتحاد المصري لكرة القدم ويتسبب في أزمة كبيرة لمنتخب "الفراعنة"

هاجم النجم المصري محمد صلاح، الإتحاد المصري لكرة القدم، في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر"، متسببا في أزمة كبيرة داخل بيت منتخب "الفراعنة"...

وسبق أن نشبت أزمة بين نجم ليفربول الإنجليزي والإتحاد المحلي لكرة القدم، بسبب حقوق إشهارية قبل نهائيات كأس العالم الماضية في روسيا، وهي ذات الأزمة التي استمرت بعد ذلك، ويبدو بأنها لم تجد طريقها إلى الحل حتى اليوم، ما جعل محمد صلاح يُهاجم الإتحاد المصري بوضوح فقال في تغريدته: "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".

الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! — Mohamed Salah (@MoSalah) 26 août 2018