مقتل منفذ إطلاق النار فى فلوريدا

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد، مقتل منفذ حادث إطلاق النار فى ولاية فلوريدا.

وأسفر إطلاق النار فى مدينة جاكسونفيل شمال شرق ولاية فلوريدا الأمريكية عن سقوط 4 قتلى وإصابة 11 آخرين، بحسب ما أفاد مكتب الشريف فى المدينة عبر تويتر.

وغردت الشرطة على حسابها "اطلاق نار كثيف فى جاكسونفيل لاندينج، ابتعدوا من المنطقة، المنطقة غير آمنة حاليا"، ثم أضافت لاحقا "عدد من القتلى فى المكان ونقل عدد منهم".

وافادت شبكة سى إن إن ووسائل إعلام أخرى إن اطلاق النار حصل خلال مسابقة لألعاب الفيديو.