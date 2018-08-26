النقابات ترد على بن غبريت: صحة التلاميذ أهم من إنجاح الدخول المدرسي

تتخوف نقابات التربية من انتشار وباء الكوليرا الذي أصاب 49 شخصا لحد الساعة في الوسط المدرسي خاصة مع تزامن ظهوره مع الدخول المدرسي المقرر في 03 من شهر سبتمبر المقبل، وطالب ممثلون عن النقابات في حديثهم مع سبق برس اليوم الأحد على ضرورة أخذ كافة الاحتياطات لحماية التلاميذ.

في هذا السياق، شدد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار مسعود بوديبة، على ضرورة عدم المغامرة بصحة التلاميذ في ظل انتشار وباء الكوليرا المعدي وسريع الانتقال، مطالبا بتأجيل الدخول المدرسي في حال عدم الوصول للقضاء عليه قبل الموعد المحدد لإفتتاح لاموسم الدراسي.

وأوضح بوديبة أن الوزارات المعنية بالوباء عليها رفع تقارير حول الوضع الحقيقي للوباء و أسباب انتشاره ومدى إمكانية حماية و إصابة التلاميذ به في حال عودتهم للمدارس في هذه الفترة.

وفي ذات الصدد أكد محدثنا أنه في حال لم تتمكن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من معرفة السبب الحقيقي الذي أدي انتشار الوباء يجل على الأقل تأجيل الدخول المدرسي في كل والولايات التي يوجد بها بؤر وباء الكوليرا.

ومن جهته قال المكلف بالإعلام في نـقابة مجلس ثانويات العاصمـة “لـكلا”، عـاشور إدير،إن وزارة الصحة والسكان و الإصلاح المستشفيات مطالبة بأن تضمن صحة المتمرسين من خلال اتخاذها كافة الإجراءات التي تمنع انتشار داء الكوليرا.

وأفاد عاشور إيدير أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي يمكنها تحديد إمكانية انتقال الداء لتلاميذ من عدمه وعلى أساس تقرير التي ترفعه الوزارة المعينة يمكن الحديث عن تأجل الدخول المدرسي لضمان صحة التلاميذ.

ومن جهة أخرى أجمع كل مسعود بوديبة وإيدير عاشور أن الدخول المدرسي الحالي سيشهد نفس المشاكل السابقة التي كان يتخبط فيها القطاع بسبب عدم عمل الوزارة بشكل جدي في القضاء عليها من أجل إنجاحه.