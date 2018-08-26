الفريق قايد صالح ينصب غدا اللواء عجرود قائدا للناحية العسكرية السادسة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها اليوم الأحد، أن الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، سيقوم غدا الاثنين، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست.

وحسب ذات البيان، سيشرف الفريق باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مراسم تنصيب اللواء محمد عجرود قائدا للناحية العسكرية السادسة خلفا للواء مفتاح صواب الذي عُيّن على رأس قيادة الناحية العسكرية الثانية.