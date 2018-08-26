بطاش : “فرض غرامات على المتسببين في التلوث”

قال رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، أنه يجب فرض فرض غرامات مالية على المتسببين في الثلوث.

وأكد المتحدث خلال استضافته في قناة “النهار”، أنه دق الجرس من أجل التفاهم لوضع قانون ردعي لتطبيق العقوبات على الملوثين مبررا ذلك، أن العديد من المواطنين يكسرون جهود البلدية من خلال العمل تلويث المحيط..

وأضاف بطاش، أنه ينبغي وضع قانون من أجل مجابهة التلوث لأن المسؤولية هي مسؤولية الجميع.

موضحا أن عمال النظافة يعملون على تنقية المحيط، في حين هناك بعض المواطنين يعملون على تلويث المحيط من خلال رمي النفايات كما تحدجث عن ظاهرة رمي الخبز.