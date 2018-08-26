دوخة للنهار: ” إستدعائي للخضر مستحق لأنني ثاني أفضل حارس في السعودية”

أكد الحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة أن إستدعائه من طرف الناخب الوطني الجديد تحسبا لمباراة غامبيا كان مستحقا بالنظر إلى المستوى الذي يقدمه في الدوري السعودي.

وتحدث حارس “الرائد السعودي” في تصريح للنهار أون لاين عن إستدعائه ضمن القائمة الموسعة المعنية بمواجهة منتخب غامبيا يوم 08 سبتمبر المقبل قائلا:

“كنت أنتظر دعوتي للخضر منذ الموسم الماضي، عندما تحصلت على لقب أحسن حارس في مرحلة الذهاب وثاني أحسن حارس في الدوري بعد نهاية البطولة، ولكن الحمد لله نقول “الخير فيما إختاره الله” والحمد لله أكرمني بدعوة مستحقة من الناخب الوطني الجديد وأنا جد سعيد لذلك”.