إنهيار عالمي غير مسبوق في أسعار القهوة والسكر

قال تقرير السلع الأسبوعي الصادر عن “ساكسو بنك” انه بشكل عام شهدت أسعار السلع الرئيسية تقلبات كبيرة هذا الشهر.

حيث وصل مؤشر بلومبرج للسلع الرئيسية في إحدى المراحل إلى أدنى مستوياته في عام واحد قبل أن يعود للانتعاش مجدداً.

وأشار التقرير الى انه مع اعتماد قسم كبير من هذا التوجه على حركة الدولار ومعدلات الفائدة الأمريكية.

وادت المضاربة والتدهور المستمر لأسعار الريال البرازيلي إلى تراجع أسعار القهوة إلى أقل من دولار واحد للرطل للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

وللأسباب ذاتها، انخفضت أسعار السكر إلى أقل من 10 سنتات لكل رطل للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

واعتماداً على مؤشر بلومبرج للقهوة بين السلع الرئيسية، والذي يتضمن عائد الإنتاج.

نجد انخفاض أسعار القهوة بنسبة 24بالمائة منذ عام وحتى الآن، وأنها خسرت نحو 70بالمائة من قيمتها منذ أن بلغت ذروتها في عام 2014.

وزاد تضرر الأسعار بشكل كبير بسبب الإمدادات الكبيرة من البرازيل، التي تعتبر أكبر منتج في العالم لحبوب البن عالية الجودة.

فضلاً عن التراجع الكبير بنسبة 10بالمائة في قيمة الريال البرازيلي في الانتخابات، وحالة التوتر العامة التي تسود الأسواق الناشئة.

وتشهد عمليات بيع مضاربة من صناديق التحوّط، مما فرض ضغوطات إضافية على الأسعار.

وتمتلك الصناديق حالياً صفقات بيع قياسية على المكشوف بحجم 1.7 مليون طن أو 28بالمائة من الإنتاج العالمي المتوقع للفترة 2018-2019.