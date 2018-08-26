عبد اللاوي يتألق بثالث تمريرة حاسمة في الدوري السويسري

تألق المدافع الدولي الجزائري أيوب عبد اللاوي بثالث تمريرة حاسمة مع فريقه أف سي سيون السويسري، حيث كان وراء صناعة الهدف الوحيد لفريقه أمام نادي غراسهوبر زيوريخ لحساب الجولة الخامسة من البطولة السويسرية.

وتعود اللاعب السابق لفريق إتحاد العاصمة على منصبه الجديد كمدافع أيسر في فريق أف سي سيون، بعد وصوله لثالث تمريرة حاسمة بعد مرور 5 جولات فقط.

وتقدم فريق أف غراسهوبر زيوريخ في النتيجة عند الدقيقة الـ48 عن طريق اللاعب نبيل بهوي، قبل أن يعدل موسى جيتي في الدقيقة 61 عبر تمريرة حاسمة من عبد اللاوي، ليعود فريق غراسهوبر لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 82.

ويحتل فريق أف سي سيون المرتبة السادسة برصيد 6 نقاط بعد مرور 5 جولات .