البليدة: تشكيل فرق مراقبة لمعاينة جميع المستثمرات

كشف والي ولاية البليدة مصطفى العياضي، اليوم الأحد، عن تشكيل لجان مراقبة لمعاينة جميع المستثمرات الفلاحية الموجودة عبر إقليم الولاية وهذا في إطار الإجراءات المتخذة لتحديد أسباب تفشي وباء الكوليرا الذي أصاب لحد الان 45 مريضا و تأكدت إصابة 28 منهم بالولاية.

وتضم هذه الفرق، حسبما أوضحه الوالي على هامش زيارته لمستشفى بوفاريك المتخصص في الأمراض المعدية، للوقوف على ظروف التكفل بالمرضى المصابين، ممثلين عن كل من مديريات الصحة والفلاحة والتجارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية مشيرا إلى أن العملية التي انطلقت مؤخرا ستمس جميع المستثمرات الفلاحية الموزعة عبر تراب الولاية.

و يضيف ذات المسؤول، أن هذا الإجراء يأتي لتحديد أسباب تفشي وباء الكوليرا بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية سلامة مياه الشرب المسيرة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه.

كما كشف العياضي في هذا السياق، عن اتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية الرامية الى تقليص رقعة انتشار هذا الوباء على غرار منع التجارة العشوائية على حافة الطرق إلى جانب اخضاع جميع منابع المياه غير المسيرة من طرف الجزائرية للمياه للتحاليل للتأكد من خلوها من بكتيريا المسبب للكوليرا.

و يذكر أن، مستشفى بوفاريك سجل منذ الاعلان عن ظهور داء الكوليرا حالتي وفاة لرجل و امرأة و استقباله لـ 129 حالة يشتبه إصابتها بهذا المرض تنحدر من أربع ولايات:البليدة، تيبازة، عين الدفلى و الجزائر العاصمة