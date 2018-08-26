المغرب في حالة تأهب بسبب الجزائر

رفع المغرب درجة التأهب، اليوم الأحد، بعد انتشار وباء الكوليرا في الجزائر.

واستنفرت وزارة الصحة المغربية مصالحها حيث تم تقديم خطة لتعزيز نظام المراقبة ضد المخاطر الناجمة عن هذا الوباء، وتعتزم الوزارة اتخاذ تدابير وقائية بخاصة في المناطق الحدودية مع الجزائر، فضلًا عن تعزيز نظام المراقبة لرصد المسافرين القادمين من الجزائر.

وتعتبر الكوليرا من أخطر الأوبئة التي تجتاح الدول والشعوب وتنتشر بسرعة كبيرة وتحصد المئات من الأرواح. وتعد الهند الموطن الأصلي لهذا الوباء، ومنها انتشرت إلى باقي أرجاء العالم عن طريق الحركة التجارية.