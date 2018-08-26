تعثر “السيتي” يمنح الفرصة لـ “محرز”

طالبت جماهير “مانشستر سيتي” من المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” بإقحام الجزائري “رياض محرز” في المباريات المقبلة كأساسي.

وجاءت مطالبة الجماهير بهذا الأمر على خلفية تعادل “السيتي” مع “الولفز” في حين تم إشراك “محرز” في آخر “5 دقائق” في ظل غياب “دي بروين” بسبب الإصابة.

كما أكدت جماهير “السيتيزن” أن النجم السابق لـ “الفوكسيس” بحاجة لبعض الوقت وهذا الأمر يحتاج لمشاركته بانتظام مع الفريق.

يذكر أن “رياض” بدأ الموسم كأساسي في تشكيلة “بيب غوارديولا” قبل أن يقرر هذا الأخير إحالته على دكة البدلاء في آخر مباراتين.