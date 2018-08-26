والي البليدة: 31 شخص غادروا المستشفى بعد شفائهم من الكوليرا

أعلن والي ولاية البليدة، مصطفي لعياضي، عن مغادرة 31 شخصا لمستشفى بوفاريك بعد شفائهم التام من داء الكوليرا.

وقال لعياضي، اليوم السبت، في تصريح للصحافة على هامش زيارة ميدانية قادته إلى مستشفى بوفاريك، أنه قدت اتخاذ كل التدابير اللازمة للتكفل بالمصابين، وكذا الاجراءات الخاصة بالعزل، لمحاصرة الوباء والقضاء عليه نهائيا، مبرزا أنه تم إعلان حالة طواريء على مستوى ولايته منذ يوم الجمعة الماضي.

وفي السياق، نفى الوالي وجود نقص في الأسرة بالمستشفي الذي يستقبل حالات التي أصيبت بداء الكوليرا من كل الولايات، مؤكدا أن كل الإمكانيات متوفرة من أجل التكفل المصابين أو المشتبه بهم.

من جهة أخرى شدد لعياضي على ضرورة التكفل النفسي بعائلات المصابين من خلال توفير الأطباء النفسين بالمستشفيات.