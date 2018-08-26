85 بالمائة من الجزائريين راضون على الخدمات الشرطية

أعلنت المديري العامة للأمن الوطني، أن استطلاعا لسبر الآراء أجري على مستوى مقرات الشرطة عبر التراب الوطني خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018، أظهرت أن 85 بالمائة من المواطنين راضون على الخدمات الشرطية.

وتضمن الاستطلاع موضوع “مدى نجاعة الإجراءات التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بتقييم الخدمة العمومية الموجهة للمواطنين”، والذي يهدف إلى قياس مدى رضا المواطن عن نوعية الاستقبال داخل مقرات الشرطة.

واعتمدت الدراسة، حسب بيان للمديرية، على نتائج استبيانات الوافدين لمقرات الشرطة، حول مدى رضاهم على نوعية الاستقبال حيث أعرب 81.56 بالمائة من المواطنين رضاهم على نوعية الاستقبال.

أما بخصوص مدة الانتظار داخل المقرات، فكشف الاستبيان أن 94.18 بالمائة من المواطنين يرون أنها معقولة، في حين نجد أن 76.67 بالمائة من المواطنين يرون أن حسن المعاملة والتوجيه وكذا جودة الإصغاء كانت لائقة ولبقة.

وتأتي هذه النتائج المرضية، حسب ذات المصدر، تماشيا وتعليمات القيادة العليا للأمن الوطني الناصة على تعزيز نوعية الاستقبال والاستجابة لانشغالات المواطنين بمقرات الأمن الوطني.