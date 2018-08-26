رسالة “غولام” الغامضة تفتح أبواب رحيله

أصبحت رسالة “فوزي غولام” الغامضة محل حديث العام والخاص في “نابولي” بعد أن نشر عبر حسابه في التويتر: “يوما ما سأغادر نابولي”.

وأكدت المصادر الإيطالية، أن “فوزي” فتح باب التأويلات لرحيله، خاصة وأن الميركاتو الصيفي لم ينتهي بعد في بعض الدوريات الأوروبية.

جماهير “نابولي” هي الأخرى تناقلت تغريدة “غولام” مؤكدين أنه يقفون دائما خلفه وخلف الفريق من أجل تحقيق الإنتصارات.

وكشفت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية أن هذه الرسالة من النجم الجزائري قد تكون “رسالة وداع”.

نجم الخضر الذي يسارع الزمن من أجل العودة مجددا للميادين، يريد من جماهير “البارتينوبي” أن يتذكروه دائما أنه شخص يحب الفريق والمدينة.