تقرير التنافسية يصنف الجزائر في المرتبة 86 عالميا

احتلت الجزائر المرتبة 86 عالميا في تقرير التنافسية الأخير المعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي التابع للبنك العالمي، وهو المستوى الذي جعل الجزائر تتأخر أيضا في ترتيب الدول العربية إلى المرتبة التاسعة مسجلة تأخرا واضحا مقارنة مع الدول الخليجية بالمقام الأول، الأمر الذي يكشف عن صعوبات الاقتصاد الوطني وإشكالات جلب واستقطاب الاستثمارات على الرغم من الإمكانيات والتسهيلات الموضوعة في هذا المجال.وعلى الرغم من تقدم الجزائر على المستوى العربي على كل من تونس صاحبة المرتبة العاشرة، ومصر وكذا لبنان، إلا أنّها تبقى متأخرة عن أصحاب المراتب الأولى التي تأتي في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر فالمملكة العربية السعودية، أما مغاربيا فقد تقدمت على الجزائر المغرب التي احتلت المرتبة الثامنة عربيا والـ71 عالميا.