“رونالدو” يبقى عاجزا عن “التسجيل” !

صنع البرتغالي “كريستيانو رونالدو” نجم “جوفنتوس” الحدث يوم أمس عندما شارك لأول مرة رفقة “السيدة العجوز” في ملعب الفريق أمام جماهير “اليوفي”.

واستقبلت جماهير “السيدة العجوز” النجم الجديد للفريق بحفاوة كبيرة مؤكدة له أنها تدعمه منذ أول يوم له في الفريق.

وفشل “الدون” في فك شفرة شباك “لازيو” وتسجيل أول أهدافه في الكالتشيو بعد مشاركته في أول مباراتين مع الفريق الإيطالي.

غياب الدون عن هز الشباك في أول 180 دقيقة، طرح العديد من الأسئلة، لكن البرتغالي كان قد صرح في وقت سابق أن الأهداف ستأتي عاجلا أم آجلا.