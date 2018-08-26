“غلطة سراي” يريد التخلص من “فيغولي” بأي طريقة !

كشفت المصادر الصحفية التركية، أن إدارة نادي “غلطة سراي” التركي تريد التخلص مع “فيغولي” بطريقة أو بأخرى قبل أيام فقط من نهاية الميركاتو.

وأكدت ذات المصادر، أن رئيس النادي التركي وصلته العديد من العروض من أجل تسريح “سوسو” لكن هذا الأخير رفض الرحيل.

وأرجع “فيغولي” رفضه للعروض كونه يريد المشاركة في دوري الأبطال من جديد وهو الذي تألق في هذه المنافسة لما كان لاعبا في صفوف “فالنسيا”.

وكل من “أولمبياكوس”، “ران” و “دينامو كييف” بالإضافة إلى “فرانكفورت” و”شتوتغارت” طلبوا خدمات الجزائري.