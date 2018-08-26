الأمن الوطني يسجل أزيد من 70 ألف مكالمة خلال شهر جويلية وبداية أوت

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مراكز القيادة و العمليات سجلت عبر التراب الوطني 72451 مكالمة، عبر الرقم الأخضر “1548”ورقم النجدة “17” خلال شهر جويلية وبداية شهر أوت 2018، حسب بيان لمصالح الأمن، أمس السبت. وقد تضمنت هذه النداءات 13238 طلبات تقديم يد المساعدة، 2313 نداء للتبليغ عن حوادث المرور و 46837 طلب معلومات وتوجيه.بالإضافة إلى 9127 مكالمة للتبليغ عن السرقة، و 936 مكالمة للتبليغ عن الحرائق.وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الرد على جميع النداءات مع تنفيذ تدخلات فور تلقي البلاغات.