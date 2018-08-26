وفاة السناتور الأمريكي جون مكين عن عمر ناهز 81 عاما

توفي السيناتور الأمريكي جون ماكين، الذي ترشّح مرتين لانتخابات الرئاسة الأمريكية،بمنزله بولاية أريزونا أمس السبت عن عمر ناهز 81 عاما.

حسبما ذكر مكتبه في بيان.

وكان مكين يصارع نوعا شرسا من سرطان المخ بعد اكتشافه في جويلية 2017 ولم يشاهد في الكونغرس الأمريكي خلال 2018.

ونشرت أسرة مكين بيانا يوم الجمعة جاء فيه أن مكين قرّر أن يتوقف عن العلاج الطبّي لسرطان المخ.

بعد عام من إعلان إصابته بالمرض.

موضّحة أن تطور المرض وسنّه المتقدم دفعاه للتوقف عن تلقي العلاج.

يشار إلى أنّ، مكين مثل بولاية أريزونا في مجلسي الشّيوخ والنواب بالكونغرس الأمريكي لمدة 35 عام.