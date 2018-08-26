الكوليرا: تحويل العينات الى باستور يؤخر عملية التكفل

أكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، حالة الاستنفار القصوى المسجلة عبر الولايات التي سجلت إصابات بالكوليرا خاصة بالبليدة، حيث يستقبل الأطباء مئات المواطنين حتى من لم تظهر عليهم أعراض المرض، الأمر الذي تسبب في ضغط واسع وجمد بموجبه أطباء وممرضون عطلتهم السنوية، في الوقت الذي تحدث عن ضرورة إعطاء مرونة لتحليل العينات وإجرائها في المستشفيات عوض معهد باستور، كون الإصابة تُعرف من تحليل بسيط والنتيجة تكون آنية.

وأضاف الدكتور مرابط، في تصريح لـ"الخبر"، أن ما سجلته الجزائر من إصابات بوباء الكوليرا كان منتظرا لأن كل الأسباب كانت مهيأة لذلك، فلا يمكن المرور على أحياء وحتى بالقرب من مؤسسات استشفائية دون مشاهدة مظاهر التلوث والمياه الراكدة ومياه الصرف الصحي التي تعد مسببا رئيسيا للمرض، لأن جرثومة الكوليرا تنمو في مياه قذرة وتتكاثر بها.

أما بخصوص التكفل وإمكانية احتواء الوضع، قال مرابط إن بولاية البليدة مثلا هناك تجنيدا واسعا بمختلف المؤسسات الاستشفائية، وأفراد السلك الطبي تجندوا لاحتواء الوضع وهناك من ضحى منهم بعطلته السنوية والبعض قطعها من أجل الالتحاق بزملائه، خاصة مع تزايد المقبلين على المستشفيات، والأمر لا يتعلق بالحالات المصابة أو المشكوك فيها فقط، لأن الإقبال الواسع على المراكز الاستشفائية كشف عن قلق واسع في أوساط العائلات، فأسر بأكملها تقصد المستشفيات تطلب التحليل لها ولكل أفرادها دون ظهور أي أعراض، لأنها تقيم في مناطق ملوثة وتجري أمام منازلها مياه الصرف الصحي، وهو الأمر الذي يلبيه الأطباء، حيث يتم فحص أكثر من 300 شخص في اليوم بعد الإعلان عن المرض.

وعن التكفل بالمصابين دائما، قال المسؤول ذاته إنه بتجنيد الأطباء يمكن احتواء الوضع، إلا أن بعض القرارات التي يتخذها المسؤولون وحتى تصريحاتهم تعرقل العمل، لأن تحويل العينات إلى باستور فيه الكثير من المبالغة وإهدار للوقت، ما يؤدي إلى تأخر التكفل، فالمركز الاستشفائي في بوفاريك متخصص في الأمراض المعدية والمتنقلة وهو الوحيد مع مستشفى القطار في ناحية الوسط المتخصصان في ذلك، ومن المعروف أن بهما مخابر متخصصة في التحليل، والكوليرا لا تحتاج إلى إعادة التحليل للتأكد لأن الجرثومة المتسببة في المرض تتكاثر بسرعة، وتحليل بسيط للفضلات يكشف ذلك آنيا.

وبعد محاصرة المرض، يضيف المتحدث، على السلطات استنفار قواعدها عبر ولايات الوطن كون الخطر الآن يحدق بالجميع، وينبغي إزالة النقاط السوداء ومراقبة الأحياء والتفطن لكل خطر وإيجاد حل جذري لمياه الصرف الصحي. ولا يمكن حصر مهمة التنظيف عند السلطات فحسب، يقول مرابط، بل يحمل أوزارها المواطن أيضا بالنظافة الدائمة والتبليغ عن أي مكان يشكل خطرا على السكان.

ولم يفوت الدكتور مرابط الفرصة دون التذكير بالنصائح التي ينبغي العمل بها في كل بيت وهي النظافة اليومية للجسم والمحيط، فغسل اليدين عدة مرات أكثر من ضرورة، خاصة عند الدخول والخروج من المرحاض وقبل الأكل وبعده، مع تطهير يومي للمراحيض التي تشكل خطرا في حال غابت عنها النظافة، مع شرب الماء المغلي كإجراء احترازي وتنظيف الخضر والفواكه بمياه معقمة بمادة الجافيل. وبخصوص هذا الأخير، قال الدكتور إن الشائع هو وضع قطرتين في الماء ومن ثمة تناوله أو تنظيف الخضر به، إلا أن هذا الإجراء خاطئ، لأن مادة الجافيل تحتاج بين 15 و20 دقيقة حتى تتفاعل مع المياه، مع أهمية تقليم الأظافر كونها موطنا للجراثيم.