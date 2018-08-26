إصابة “براهيمي” تُخلط أوراق “بلماضي”

لم يتمكن الجزائري “ياسين براهيمي” سهرة أمس من مواصلة المباراة التي جمعت بين فريقه “بورتو” و “فيتوريا غيماريش” أين خرج مصابا.

ويعاني الجزائري من آلام في الفخذ وقد يبتعد عن الميادين لمدة أسبوعين وهو ما يعني احتمال غيابه عن مباراة “غامبيا”.

وتداولت مختلف الصحف البرتغالية خبر إصابة الجزائري التي تعتبر الثانية له هذا الموسم بعد أن أصيب أيضا في الفخذ قبل أسبوعين.

ولم يكشف نادي “بورتو” عن حجم إصابة “براهيمي” الذي يواصل التألق في “السوبر ليغا” بعد تسجيله لثاني أهدافه في البطولة يوم أمس.