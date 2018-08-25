إفراغ وغلق المسابح في العاصمة خوفا من انتشار “الكوليرا”

تلقى مسؤولو المسابح العمومية بالعاصمة تعليمة من مصالح الولاية، مساء الجمعة، تأمرهم فيها بغلق المسابح العمومية لمدة اسبوع كإجراء وقائي تفاديا لانتشاء وباء الكوليرا.

وأمرت وزارة الشباب والرياضة، بإفراغ وغلق كل المسابح، كإجراء وقائي بعد تأكيد تسجيل عدة اصابات بداء الكوليرا عبر اربع ولايات.

واوضحت مصادر مسؤولة من مديرية الشباب والرياضة بالعاصمة، أن مصالح الولاية وجهت تعليمة مساء الجمعة تأمر فيها بضرورة غلق المسابح العمومية كإجراء وقائي بعد تسجيل عدة إصابات بوباء الكوليرا بالعاصمة وعدد من الولايات وتم بموجب ذلك ـ حسب المصادر ذاتها ـ غلق جميع المسابح تقريبا، وإفراغها من المياه صباح امس مثلما هو الحال بمسابح الكاليتوس، بئر توتة، العناصر، ملعب 20 اوت وجنان لخضر بالمدنية وغيرها

وعن إمكانية تلوث مياه المسابح، اكدت مصادرنا أن المياه معالجة ومراقبة بشكل دوري ولا مخاوف من تلوثها، إلا أن إجراء غلقها وقائي لا اكثر ولا اقل حتى يتسنى تنظيفها.

ويأتي هذا الإجراء، خوفا من انتشار الوباء، رغم أن العديد من الجهات أكدت أن المياه ليست لها علاقة بهذا الداء، إلا أن الوزارة تخشى انتقاله عبر المسابح.