لا تأجيل للدخول المدرسي بسبب الكوليرا

قررت مصالح الوزيرة نورية بن غبريت الإبقاء على تاريخ الدخول المدرسي المقبل للموسم الدراسي 2018 ـ2019 في آجاله المحددة بتاريخ 5 سبتمبر المقبل، مع اتخاذ إجراءات وقائية استثنائية، بالتنسيق مع وزارة الصحة لتجنب انتقال وباء الكوليرا إلى المدارس.

وكشف مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية أن الوصاية قررت إخضاع المتمدرسين خاصة بالنسبة للطور الأول إلى إجراءات وقائية استثنائية لتجنب انتقال وباء الكوليرا، حيث سيتم عقد اجتماعات بين الوصاية ووزارة الصحة للخروج بورقة عمل يتم إعطاؤها لوحدات الكشف المدرسي لحماية التلاميذ من وباء الكوليرا وكذا الحيلولة دون تأجيل الدخول المدرسي الذي رفضت المسؤولة الاولى عن القطاع تأجيله لتفادي أي مشاكل تخص تأخر الدروس قد تنجم عن التأجيل.

وأوضحت مصادرنا أن مصالح الوزارة لن تتوان عن اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها حماية المتمدرسين وستعمل على التقيد بتعليمات وزارة الصحة لحماية المؤسسات التربوية من خطر انتشار الوباء سواء ما تعلق بالمتمدرسين أو مراقبة مياه الحنفيات الخاصة بالمؤسسات التربوية.

من جهته، كشف المستشار الاعلامي للوزيرة نورية بن غبريت، كردولي عبد الكريم، أن تأجيل الدخول المدرسي المحدد بتاريخ 5 سبتمبر المقبل غير مطروح حاليا، حيث إن الوزارة ابقت على التواريخ التي تم تحديدها سابقا فيما يخص دخول الادارة المركزية الذي تم بتاريخ 19 اوت الجاري والادارة المحلية بتاريخ 26 اوت الجاري وكذا الموظفين والاساتذة والتلاميذ في 5 سبتمبر المقبل.

وفيما يخص انتشار وباء الكوليرا بعد تسجيل عدة إصابات بالعاصمة وعدد من ولايات الوطن وإمكانية انتشار الوباء في المؤسسات التربوية، قال كردولي اليوم في تصريح لـ«البلاد” إن الوزارة ستتقيد بالاجراءات الوقائية المعلن عنها من طرف وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، حيث سيتم العمل بالتعليمات الصادرة عن وحدات الصحة المدرسية وبكافة التعليمات والاجراءات الوقائية المعلن عنها من طرف مصالح الوزير حزبلاوي في كافة المدارس كإجراء وقائي لحماية المتمدرسين من وباء الكوليرا.

وأشار المسؤول إلى أن الوزيرة بن غبريت ستعقد اليوم وغدا والإثنين ندوة وطنية تخص للدخول المدرسي “2018/ 2019” مع مديري التربية للولايات وسيتم طرح هذا الملف بالرغم من كونه ليس ضمن جدول الاعمال، خلال الندوة باعتباره الحدث ولاهميته بالنسبة لصحة المتمدرسين.

وستشرف وزيرة التربية، نورية بن غبريت، على أشغال الورشات في اليوم الأول من هذه الندوة، التي ستعقد بثانوية الرياضيات بالجزائر العاصمة. في حين سيتم تنظيم جلسة عامة غدا الإثنين بمقر الوزارة.