الوزارة تحصي 46 حالة كوليرا

أشارت وزارة الصحة و السكان و أصلاح المستشفيات اليوم السبت إلى انه إلى غاية تاريخ 24 أوت 2018 تم تسجيل 46 حالة كوليرا مؤكدة ضمن 139 حالة أدخلت المستشفى منذ 7 أوت .

و ضمن الحالات المؤكدة أوضح نفس المصدر في بيان أن 3 حالات تم تسجيلها في البويرة و 25 حالة في البليدة و 12 حالة في تيبازة و 5 حالات في الجزائر العاصمة و حالة واحدة في المدية و حالة واحدة مشكوك فيها في عين الدفلى.

و أعلنت الوزارة في نفس السياق عن تسجيل وفاتين في ولاية البليدة مؤكدة انه يتم التكفل بكافة المرضى على مستوى المؤسسة الإستشفائية للقطار و المؤسسة الإستشفائية العمومية لبوفاريك.

و أضافت انه تم السماح بخروج 39 مريضا من المستشفى بينما الحالات المتبقية المتواجدة بالمستشفيات "تتطور نحو الأحسن".

و كان مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, الدكتور جمال فورار, قد أعلن يوم الخميس الماضي خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة, أن الإصابات بوباء الكوليرا التي تم تسجيلها بولايات الجزائر العاصمة, البليدة, تيبازة والبويرة هي حالات "معزولة منحصرة في عائلات", مؤكدا أن الوضع "متحكم فيه".

و من جهته, أكد المدير العام لمعهد باستور, الدكتور زبير حراث, أن التحاليل البكتيرية التي أجراها المعهد على عينات المصابين أثبتت أن وباء الكوليرا انتقل بسبب غياب شروط النظافة في بعض المواد المستهلكة, مستبعدا أن يكون الأمر له علاقة بالمياه.