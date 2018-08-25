تونس تخشى "الكوليرا " بعد إنتشارها في الجزائر

لفتت وزارة الصحة التونسية الى عدم رصدها لأي حالة كوليرا في ظل تطورات إنتشار الوباء في الجزائر، و اعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم ان أنشطة التقصي الوبائي المنجزة من طرف مصالحها لم تسفر عن تسجيل أي إصابة ببكتيريا الكوليرا في تونس .

وأكدت في هذا الشأن ان مصالحا المختصة بصدد تكثيف أنشطتها الوقائية خاصة المتعلقة بالمراقبة الوبائية الحديثة المتعلقة بالمراقبة الصحية لمياه الشرب والاغذية والمياه المستعملة والمحيط عامة وذلك اعتبارا للمعطيات الوبائية الحديثة والمتمثلة في ظهور حالات الكوليرا ببعض المناطق بالجزائر