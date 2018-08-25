انعقاد مجلس الحكومة الأحد : الكوليرا و قانون المالية 2019 في جدول الأعمال

يترأس الوزير الأول أحمد أويحيى، غدا الأحد 26 أوت، مجلسا حكوميا، وفقا لما نقلته “TSA” عن مصدر حكومي.وينتظر أن يتناول المجلس الحكومي العديد من النقاط، المدرجة في جدول أعماله، خاصة وأنه ينعقد في سياق يتسم بانتشار وباء الكوليرا في عدة ولايات، في ظل غياب الحكومة ميدانيا، مع تسجيل فشل في الاتصال الرسمي، فلا وزير الصحة ولا زميله في الموارد المائية ولا حتى وزير الداخلية، تحدثوا للشعب الذي يعيش حالة من الهلع.

ووفقا لـ”TSA”، لم يتم عقد المجلس الحكومي بسبب الكوليرا، حيث يقول ذات المصدر “لقد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الحكومة منذ عدة أيام”، ويؤكد هذا الأخير أيضا أن “أويحيى سيستمع غدا إلى محضر الوزراء ويستعرض تقارير مختلف الإدارات بشأن الكوليرا”.

كما ينتظر أن يتم الطرق أيضا إلى مشروع قانون المالية 2019، ووفقا لذات المصدر “لا ضرائب جديدة في نسخة المشروع الذي سيتم مناقشته في المجلس الحكومي”.