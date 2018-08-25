بالفيديو: جندي إسرائيلي يرفض الذهاب إلى حدود غزة: “لا أريد أن أموت”

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جنديا إسرائيليا ، يرفض الانصياع لأوامر ضابطه بالذهاب للخدمة العسكرية على حدود غزة خوفاً من الموت.

وحسب المشاهد التي تضمنها مقطع الفيديو، فقد حاول ضباط جيش الكيان الإسرائيلي، اجبار جندياً على ركوب السيارة عسكرية لنقله للخدمة العسكرية على حدود غزة، إلا أن الجندي كان خائفاً وانبطح أرضاً ورفض الانصياع لأوامر الضابط. وبحسب الترجمة التي نقلها موقع القدس للحوار الذي دار بين الضابط والجندي، فقد طالب الضابط الجندي بالذهاب و عدم الخوف قائلا “معهم حجارة ومعك سلاح” فيما رد الجندي “هم لا يخشون الموت ولا الأسلحة لا أريد الموت” .ويشهد مقطع الفيديو الذي لم يحدد مكانه ولا تاريخه، نسبة تداول كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

القراءة من TSA