سفارة الصين بالجزائر تتبرع بحافلة لأبناء الجلفة

قدمت سفارة الصين بالجزائر، اليوم السبت، مساعدة مالية للهلال الأحمر الجزائري للمساهمة في اقتناء حافلة للنقل المدرسي.لفائدة تلاميذ قرية “الطاهر توات” ببلدية سلمانة ولاية الجلفة.

وثمنت رئيسة الهلال الاحمر الجزائر، سعيدة بن حبيلس، هذه المبادرة من الصين وتقديم مساعدة قيمتها 7 ملايين دينار”

وكشفت ذات المتحدث إن تسليم الحافلة التي تحمل علامة مرسيدس من مصنع ولاية تيارت و التي أعدت خصيصا للأطفال سيكون يوم 3 سبتمبر المقبل .