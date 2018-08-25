بعد 05 سنوات من دخوله في غيبوبة .. عائلة شوماخر تكشف آخر التطورات بخصوص حالته

مرت خمس سنوات على الحادثة الشهيرة التي اصطدمت فيها رأس بطل العالم للفورمولا وان سابقًا مايكل شوماخر بصخرة أثناء تزلقه على الجليد في جبال الألب الفرنسية رفقة ابنه دخل على إثرها في غيبوبة تحديدًا في 1 ديسمبر من العام 2013.

وحسب آخر التطورات التي صرحت بها عائلته، فإنه الآن لا يعطي أية ردود فعل سوى البكاء، حيث أفادت أحد المصادر المقربة منه في تصريحات لـ المجلة الفرنسية "باريس ماتش" أن شوماخر البالغ من العمر 49 عامًا يبكي في كل مرة يجلس فيها على كرسيه المتحرك.

ومما يثير الشفقة ، أن شوماخر "يبكي أحيانا" عندما يجلس على كرسيه المتحرك في مواجهة منزله في بلدة غلاند ، ويطل على بحيرة جنيف.، ويتكرر الأمر حين يوضع شوماخر في مواجهة أي منظر طبيعي فإنه ينظر ويستمر في البكاء.

ويأمل ميك ، ابن مايكل شوماخر ، في جعل والده فخورًا بمضاهاة نجاحه في الرياضة التي جعلته مشهورًا.

وقال اللاعب البالغ من العمر 19 عاما "الهدف الوحيد بالنسبة لي هو الفوز في الفورمولا وان وهذا هو ما أسعى من أجله، لقد كان لوالدي التأثير الأكبر على مسيرتي"

وأضاف: "لقد كان والدي هو مثلي الأعلى وأنا أتابع كل ما فعله، وما أتطلع إليه هو تكرار هذه الإنجازات لجعله فخورًا بي"