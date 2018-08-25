حملة توظيف للشباب البطال في المدارس

باشر الاميار عبر مختلف ولايات الوطن، استقبال ملفات التوظيف الخاصة بعقود الإدماج المهني تطبيقا لتعليمات وزارة العمل، حيث دعا هؤلاء كافة الشباب الراغبين في الحصول على مناصب عمل في إطار عقود الادماج المهني في بعض التخصصات “تخص الاطعام المدرسي” إلى القرب من مكاتب النشاط الاجتماعي لإيداع ملفاتهم للحصول على مناصب عمل في إطار عقود الادماج المهني بالمؤسسات التربوية وحددت آخر اجل للعملية في 30 اوت الجاري.

ووجهت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعليمات لرؤساء الوكالات الولائية للتشغيل عبر مختلف ولايات الوطن تأمرهم فيها بالتنسيق مع مصالح مديريات التشغيل لتوظيف الشباب الراغبين في الحصول على مناصب عمل في إطار عقود الادماج المهني بالمؤسسات التربوية .

واكدت الوزارة الوصية من خلال تعليمة صادرة عن الوكالة الوطنية للتشغيل تحمل رقم 53 مؤرخة في اوت 2018 أنه تجسيدا لتعليمة الوزير الاول التي تخص منح 45 الف منصب في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني من فئة عقود الادماج المهني الموجهة حصريا لتسيير المدارس والمطاعم المدرسية ولضمان التحضيير الجيد للدخول المدرسي 2018 2019، فقد تم تحديد حصة خاصة بالتنصيبات لهذا الغرض عبر كل ولاية.

ودعت الوصاية من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال التعليمة، رؤساء الوكالات الولائية للتشغيل عبر مختلف ولايات الوطن، إلى التنسيق مع مصالح مديريات التشغيل والتكفل بالاحتياجات المحددة وتلبيتها حسب التشريع والاجراءات المعمول بها في الوكالة وموافاة الوكالة الوطنية بالوضعية الخاصة بتنفيذ البرنامج. وحددت المصالح حصة كل ولاية فيما يخص الترخيص بالتنصيب في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني لتسيير المطاعم المدرسية وتم تخصيص 1007 منصب لولاية البويرة و1248 منصبا لولاية الشلف و1717 منصبا للعاصمة و1008 لولاية معسكر و1162 لولاية وهران و970 منصبا لولاية قسنطينة و1756 لولاية تيزي وزو و1337 لولاية تيارت و647 منصبا لولاية الاغواط و1211 منصب لولاية تلمسان.

هذا ودعت مختلف البلديات عبر الوطن، كافة الشباب الراغبين في الحصول على مناصب عمل في إطار عقود الادماج المهني في بعض التخصصات على غرار طباخ، مساعد طباخ، مصلح اجهزة التبريد والتدفئة ورئيس مخزن ومسير مطعم وعون متعدد الخدمات إلى الاقتراب من مكاتب النشاط الاجتماعي مصحوبين بملف التوظيف.

وحددت المصالح ذاتها جملة من الوثائق لتحضير الملفات على غرار شهادة الميلاد، شهادة عدم العمل ونسخة من بطاقة الهوية وصورة شمسية وصك مشطوب وشهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية وشهادة التسجيل وشهادة عدم الانتساب للكناص وبطاقة الاقامة. علما أنه تم تحديد 30 اوت الجاري كآخر اجل لإيداع الملفات.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، قد أعلن مؤخرا عن فتح أكثر من 45 ألف منصب مالي لتسيير المدارس والمطاعم المدرسية تحضيرا للدخول الاجتماعي القادم، موضحا أن التوظيف يخص حاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين.