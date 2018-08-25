أسعار النفط تواصل ارتفاعها

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط توقعات بأن تتسبب العقوبات الأمريكية على إيران في انخفاض المعروض من الخام في السوق.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 75.19 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0640 بتوقيت غرينتش بارتفاع قدره 46 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، عن التسوية السابقة. وبرنت على مسار الارتفاع 4.7 بالمئة هذا الأسبوع.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.32 دولارا للبرميل بارتفاع 49 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة. ويتجه الخام الأمريكي إلى الارتفاع 3.7 بالمئة هذا الأسبوع .

من جهة أخرى أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” مؤخرا أن أسعار النفط ستبقى قوية على ما يبدو خلال العام الجاري وعام 2019، بفعل تعطل الإمدادات، في الوقت الذي ستعجز فيه كميات الخام الإضافية التي ستنتجها “منظمة الأقطار المصدرة للنفط” (أوبك) عن تلبية الطلب المتزايد. وتوقع المسح الذي شمل 35 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في المتوسط 72.58 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، بزيادة 90 سنتاً مقارنة بتوقعات الشهر السابق البالغة 71.68 دولارا للبرميل، ومقارنة بالمتوسط البالغ 71.15 دولارا للبرميل منذ بداية العام الحالي.

وتوقع المسح الشهري أن يبلغ سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي 66.79 دولارا للبرميل في المتوسط خلال العام الحالي، مقارنة بالتوقع البالغ 66.47 دولارا الشهر الماضي. وقال رئيس أبحاث السلع الأولية لدى “إل بي بي دبليو” فرانك شالينبرجير: “عجز المعروض في سوق النفط سيستمر، وأتوقع أن تزيد أوبك الإنتاج ما بين 600 و800 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام، ولن يكون هذا كافيا لمكافأة زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج في دول مثل إيران وفنزويلا”.

وأعلنت المنظمة أنها ستعود إلى مستوى امتثال بنسبة مئة بالمئة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في السابق بعد أشهر من خفض زائد للإنتاج لأسباب من بينها تعطيلات غير مخططة.