اجتماع طارئ بوزارة الصحة لتطويق وباء الكوليرا

انعقد، صبيحة السبت، بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات اجتماع طارئ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتطويق مرض الكوليرا، حسب ما ذكرت مصادر للشروق النيوز.

وناقش الإجتماع الذي ضم مختلف اطارات الوزارة وممثلين عن معهد باستور الأسباب وراء انتشار الداء، وكذا التدابير اللازمة لمنع انتشاره.

وقد اعتزم المجتمعون رفع تقرير للوزير الأول حول وضعية انتشاء الوباء.

وأوضح مدير الوقاية بوزارة الصحة جمال فوار للشروق نيوز، أن منبع ملوث بسيدي الكبير بحمر العين بولاية تيبازة كان السبب في انتشاء الكوليرا، ليتم اغلاقه لاحقا تفاديا لانتشار المرض، مؤكدا أن الوزارة تقوم حاليا بمراقبة مياه الينابيع عبر كل الولايات.

وأكد المتحدث تسجيل 139 حالة مشتبه بها منذ بداية المرض بكل من ولاية البويرة البليدة تيبازة والعاصمة، بينما تأكدت إصابة 46 حالة بالكوليرا. ووفاة شخصين بالبليدة.

هذا وقد استقبل مستشفى القطار بالجزائر العاصمة ، السبت، 3 حالات يشتبه في اصابتها بداء الكوليرا، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين إلى 9 حالات.