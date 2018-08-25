بلماضي يستنجد بالقائد السابق للمنتخب الوطني

يبدو أن الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي فضل الإستعانة بالحرس القدم للمنتخب تحسبا للتربص المقبل الخاص بلقاء غامبيا في إطار تصفيات "الكان"، يأتي هذا بعدما تأكدت عودة كل من الحارسين مبولحي ودوخة للخضر، بالإضافة لفيغولي، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر موثوقة "للبلاد.نت" أن المدافع الصلب رفيق حليش سيكون حاضرا في التربص المقبل للخضر.

وبحسب نفس المصدر، فإن حليش يتواجد ضمن القائعة الموسعة التي منحها بلماضي "للفاف" تحسبا للقاء غامبيا، خاصة أن هذا الأخير أبدى رغبة في إعادة مدافع نادي مورينينسي البرتغالي وهو الذي يتواجد في قمة جاهزيته بعدما عاد للتألق في الدوري البرتغالي بعد سنوات من اللعب في الدوري القطري وهو ما تسبب في إبعاده من المنتخب بعد مونديال 2014 بالبرازيل.

وتجدر الإشارة إلى "الفاف" لم تعلن لغاية كتابة هذه الأسطر عن قائمة اللاعبين المعنيين بلقاء غامبيا إلا أن بعض الأندية كشفت عن وصول إستدعاءات من الإتحادية للاعبيها على غرار الثنائي مبولحي ودوخة.