بالفيديو: مدير مستشفى بوفاريك يعلن رسميا عن عدد الوفيات و الإصابات بوباء الكوليرا

أعلنت إدارة مستشفى بوفاريك بولاية البليدة عن تسجيل ثاني وفاة بسبب وباء الكوليرا، ويتعلق الأمر بإمرأة تبلغ من العمر 50 سنة.

وبحسب إدارة المستشفى فإن عدد الإصابات المشتبه فيها بداء الكوليرا، وصلت إلى 117 حالة (57 إمرأة، 28 رجل و 32 طفل) من بينها 28 حالة غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية البليدة سجلت وفاة حالة في وقت سابق، قبل أن تضاف الحالة الجديدة لقائمة الوفيات، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 02 وفيات.

وكانت الوفاة الاولى تتعلق بالمدرب الوطني للملاكمة عثمان دحماني التي أكد مدير الصحة لولاية البليدة أنها وقعت بسبب إصابته بالكوليرا.