وداعا لـ "OPPO" .. هاتف صيني جديد ينذر بحرب أسعار في السوق العالمية

كشفت شركة شياومي الصينية النقاب عن هاتف ذكي جديد بمميزات عالية وسعر رخيص، تحت علامة تجارية جديدة.

وزودت شياومي هاتفها الجديد بوكو إف1 (Poco F1) بأحدث إصدار من شريحة سناب دراغون (وهو معالج متطور من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية)، بالإضافة إلى بطارية أكبر من المعتاد بقوة 4 آلاف مللي أمبير، وذاكرة عشوائية ثمانية غيغابايت رام.

وهي نفس مواصفات هاتف غلاكسي نوت9، لكن بوكو إف1 سيكون أرخص كثيرا حتى مقارنة بأجهزة أخرى منافسة (معقولة السعر) عند بيعه.

وقال أحد الخبراء إن إطلاق الهاتف قد يجبر شركات أخرى على إعادة التفكير في أسعارها.

وقال مايك لوي، محرر موقع "جيب-لينت" الذي قام باختبار الجهاز :"يوجد أفضل معالج كوالكوم يمكنك الحصول عليه الآن، بينما تكلف الجهاز حوالي نصف سعر أجهزة منافسة أخرى".

وأضاف :"إنه قوي للغاية مع بطارية ضخمة، والمستهلكون الذين تستهدفهم الشركة لن يقلقوا كثيرا بشأن حجم الهاتف الضخم".

وأوضح أن الشركة الصينية تحاول الدخول إلى مناطق كثيرة من العالم من بينها الشرق الأوسط و شمال افريقيا.

ويُباع هاتف بوكو إف1 بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت رام و64 غيغابايت للتخزين الداخلي، مقابل (نحو 300 دولار).

وتبلغ قيمة النسخة المتطورة مع خلفية من الألياف الاصطناعية وذاكرة عشوائية وطاقة تخزين أكبر بحوالية (430 دولارا).

ويتزامن الإعلان عن الهاتف الجديد مع كشف شياومي لأول مجموعة من النتائج المالية منذ طرح أسهمها في هونغ كونغ في جوان الماضي.

وأظهرت الأرقام صافي ربح قدره 14.63 مليار يوان (2.1 مليار دولار)، مقارنة بخسارة صافية بلغت 11.97 مليار يوان لنفس الفترة نفسها من عام 2017.

وقالت الشركة إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 68 في المائة خلال العام، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير في شعبية هواتفها الذكية.