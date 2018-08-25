وضع كارثي في ولاية البليدة .. ومسؤول يدق ناقوس الخطر!

وصف عبدالرحمن سوالمي رئيس المجلس الشعبي الولائي البليدة، ازمة النفايات في الولاية، بالوضع الذي أصبح خطيرا و يمس مباشرة صحة و سلامة المواطن البليدي .

وقال بيان للمجلس نشر عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك أنه "بعد اطلاعه على الملف المقدم من طرف لجنة الصحة و النظافة و حماية البيئة و الذي تم خلاله دراسة وضعية البيئية و النظافة بعد خرجات ميدانية شملت أغلب البلديات بالولاية . و كذا الرسائل التي وصلت البريد الإلكتروني للمجلس تخص شكاوى المواطنين من تردي الوضع و تراكم النفايات و انبعاث الروائح الكريهة استدعى عبدالرحمن سوالمي رئيس المجلس الشعبي الولائي البليدة المدير العام للمؤسسة الولائية متيجة نظافة إلى جلسة عمل بمقر المجلس".

وبحسب ذات البيان فقد "أبدى رئيس المجلس الولائي امتعاضه من الحالة المزرية التي وصلت إليها شوارع مدينة الورود من تردي للوضع البيئي و تراكم النفايات و انبعاث الروائح الكريهة والذي كان سببه الأول عدم قيام المؤسسة المسؤولة برفع النفايات و تنظيف الشوارع في المدة الأخيرة و خصوصا خلال أيام عيد الأضحى المبارك"

وأشار ذات البيان إلى أن "هذا الوضع الذي بات ينذر بكارثة بيئية خطيرة ستؤثر سلبا على الصحة العمومية و حياة السكان"

و في تدخله حسب البيان - أشار المدير العام للمؤسسة الولائية متيجة نظافة إلى أن الأخيرة تواجه ضائقة مالية بسبب الديون المتراكمة على بعض البلديات تحول دون إمكانية تصليح الأعطال الذي أصاب شاحنات نقل النفايات المنزلية أو شراء آلات جديدة.