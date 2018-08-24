"سيال" تدعو الجزائريين للثقة في مياهها "بالفيديو"!

دعت شركة المياه والتطهير لولاية الجزائر "سيال" ، اليوم الجمعة ، زبائنها إلى الاطمئنان بخصوص صلاحية مياه الحنفيات للشرب ، بعد أن أثار تسجيل عشرات حالات الإصابة بوباء الكوليرا في عدّة ولايات بينها العاصمة وتيبازة التي تشرف الشركة على تزويدها بمياه الشرب مخاوف المواطنين من احتمال تسبّب مياه الحنفية في الإصابة بهذا المرض.

ونشرت "سيال" على صفحة الرسمية في فيسبوك مقطع فيديو سجله أحد الشباب وهو يشرب الماء مباشرة من الحنفية ، مؤكدا بأنه لا داعي للتوجّس من شرب المياه في المنازل خشية الإصابة بالكوليرا التي اعتبر أنها "موجودة في رؤوسنا فقط" ، حسب تعبيره.

ودعت الشركة زبائنها إلى إرسال مقاطع مشابهة من أجل التعبير عن ثقتهم في حنفيات المنازل ، فيما أكدت وزارة الموارد المائية بأن مياه الحنفيات التي تصلهم عبر مختلف المنشآت و الشبكات العمومية هي مياه سليمة وصالحة للشرب و الاستهلاك و لا داعي للخوف من تناولها.