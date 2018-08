دراسة أمريكية تدعو حكومات العالم إلى "تحريم" المشروبات الكحولية

دعت دراسة أمريكية إلى أن تسارع الحكومات عبر العالم إلى منع تناول الخمور بشكل تامّ ، وذلك بالنظر إلى المخاطر التي تشكّلها على الصحة العامة ، مؤكدة على أنه لا يوجد مستوى آمن لتناول هذه المشروبات .

وجاء في نص الدراسة التي أجراها فريق بحث من جامعة واشنطن الأمريكية حول "الكُلفة العالمية للأمراض"، وشملت 195 بلدا عبر العالم في الفترة ما بين 1990 - 2016 ، أن المشروبات الكحولية كانت وراء 2.8 مليون وفاة في العام 2016 ، وأنها تتسبب في 10 بالمئة من حالات الوفاة المبكرة للبالغين ما بين 15 و 49 سنة من أعمارهم.

الجزائر ضمن الدول الأقل استهلاكا للخمور في العالم ، على غرار معظم الدول الإسلامية

وحسب ما جاء في مجلة "the lancet" ( المِشرط ) الطبية التي نشرت الدراسة ، فإن النتيجة التي توصلت إليها تقول بأن المستوى الآمن لتناول الكحول هو "الامتناع عن تناولها بشكل تام"، وأوضحت أن هذه النتيجة تعارض ما يتمّ تداوله في الأوساط الطبية بخصوص عدم تأثير شرب كميات معيّنة من الكحول على الصحة.

Our results show that the safest level of drinking is none. This level is in conflict with most health guidelines, which espouse health benefits associated with consuming up to two drinks per day.

استنتاج الدراسة الأمريكية : النتائج التي توصلنا إليها تبيّن أن مستوى الاستهلاك الآمن للمشروبات الكحولية هو "عدم تناولها نهائيا"، وهذه النتيجة ستعارض ما تروّج له معظم الإرشادات الطبية التي تزعم وجود فوائد صحية لتناول ما لا يزيد عن كوبين من المشروبات يوميا