“سوداني” نجم “نوتينغهام” والجماهير تطلق عليه لقبا جديدا!

تحول الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، لنجم حقيقي بالنسبة لجماهير ناديه الجديد “نوتينغهام فوريست” بفضل عروضه القوية بداية هذا الموسم.وتحصل إبن الشلف على إشادة مُنقطعة النظير من طرف مُحبي ومُشجعي “الريدز”، والذين إعتبروه صفقة رابحة وأطلقوا عليه لقب “super-sub”.

وجاء لقب “البديل السوبر”، نظرا لتمكن صاحب الـ30 عاما من التسجيل وصناعة الفارق، في كل مرة دخل فيها كعنصر إحتياطي.

ويستهدف هداف المنتخب الوطني الآن، خطف مكانة أساسية في تشكيلة المدرب “كارانكا”، بعدما أظهر مؤهلاته كُلما تحصل على فُرصة اللعب.