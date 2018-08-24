هذه تفاصيل الدفع لإستغلال الطّريق السّيار



السفر من الحدود الشرقية إلى الغربية بـ1824 دينار

55 محطة دفع و1289 كاميرا ونظام الرصد الجوي للتكفل بالسائقين

يدخل نظام الدفع على استغلال الطريق السيار شرق ـ غرب رسميا شهر نوفمبر المقبل، حيث ستتراوح تسعيرة استعماله ما بين 1 و1.5 دينار للكيلومتر الواحد، أي أن استغلال الطريق السيار شرق غرب الذي يصل طوله إلى 1216 كيلومتر قد تصل إلى 1824 دينار في حال قطعه كليا.

كشفت مصدر مسؤول بالمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة، الجمعة، لـ”الشروق”، عن دخول عملية الدفع على استغلال الطرق السريعة حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا على أن أشغال إنجاز هذه المراكز المقسمة إلى 3 أجزاء “شرق وغرب ووسط” بلغت معدل تقدم يقدر بـ85 بالمائة، مشددا على إزالة جميع العراقيل التي أعاقت تقدم هذه الورشات.

وأوضح المسؤول ذاته، تخصيص 55 محطة للدفع تسمح لمستعملي الطريق بضمان خدمة جوارية في مجال مدعم بالمعلومات والمساعدة، أي أن صاحب المركبة سيتم التكفل به مباشرة على الطريق، موضحا أن مصالحه شرعت حاليا بالتشاور مع القطاعات المعنية والأسلاك الأمنية المختلفة على غرار الشرطة، الدرك، الحماية المدنية، قبل الانطلاق في تكوين المستخدمين الذين سيتم توظيفهم لتسيير محطات الدفع في الأيام القليلة القادمة.

كما سيتم تزويد الطريق السيار – تضيف المصادر ذاتها – بإذاعة خاصة تبث كل المعلومات المتعلقة بالطريق السيار، وكذا تنصيب 1289 كاميرا مراقبة، إلى جانب نظام الرصد الجوي ونظام المراقبة بالفيديو، شبكة الألياف البصرية، شبكة الإرسال، شبكة الاتصال بالطوارئ.

وفي رده على السؤال المتعلق باستغلال الطريق السيار شرق ـ غرب، قال مصدرنا إن “الدفع لا مفر منه، لأنه الأداة التي سنضمن بها تمويل عمليات الصيانة والمتابعة وضمان أمن وسلامة مستعمليه، ومواجهة مختلف الطوارئ”، وأكد أن تسعيرة استعمال الطرقات السريعة، ستختلف حسب نوعية المركبة “الخفيفة والثقيلة”، وكذا المسافة التي قطعها السائق بالتحديد، ومع هذا فهي ستتراوح ما بين 1 و1.5 دينار للكيلومتر الواحد، مما يعني أن استغلال الطريق السيار شرق غرب الذي يصل طوله إلى 1216 كيلومتر قد تصل إلى 1824 دينار في حال قطعه كليا.

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