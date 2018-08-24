العثور على الطفلة المختفية في بجاية "إكرام برغوث" في صحة جيّدة

أكدت عائلة الطفلة "إكرام برغوث" (11 سنة ) المختفية بولاية بجاية منذ مساء أمس الخميس بأنه تمّ العثور عليها بمنطقة تيشي وهي في صحّة جيّدة.

وكانت قرية "إحدادن" قد استنفرت سكانها منذ مساء أمس الخميس للبحث عن الطفلة التي اختفت في حدود الثالثة بعد الزوال 15:00 بعد أن كانت قد توجهت إلى بيت جدتها بقرية قريبة من بيتها العائلي، قبل أن يتم العثور عليها اليوم في تيشي ، حسب المصادر.

وحسب ما أفاد به مراسلنا في وقت سابق ، فقد كانت الطفلة إكرام قد تركت رسالة لعائلتها الغائبة عن البيت أكدت توجهها إلى بيت جدتها، قبل أن تعلن العائلة عن اختفائها ليشرع في البحث عنها من طرف مصالح الأمن وسكان القرية الذين تجندوا بالعشرات لمباشرة عملية تمشيط المنطقة و المناطق المجاورة.

وأوضح أحد أقارب الطفلة إكرام في مكالمة هاتفية مع "البلاد.نت" بأن الفتاة تتواجد حاليا على مستوى أحد مراكز الشرطة وهي في حالة صحية جيّدة ، بعد أن قام مجموعة من سكان تيشي بإيصالها إلى هناك إثر انتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ اختفائها .