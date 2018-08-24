بودبوز في طريقه الى الانتقال الغواصات الصفر !

كشفت قناة “لاسيكستا” الإسبانية بأن الدولي الجزائري، رياض بودبوز على بعد خطوات من نادي “فياريال” والذي يُصر عليه وبقوة مؤخرا.وأوضحت ذات القناة، بأن القطب الثاني لمدينة فالنسيا، مُعجب كثيرا بمؤهلات النجم السابق لمونبوليي، ويسعى لخطفه قبل غلق الميركاتو.

يُشار بأن “ريال بيتيس” ومُدربه كيكي سيتين، رافضان لفكرة التخلي عن صاحب القدم اليُسرى، خاصة وأن الموسم قد إنطلق بالليغا.

يُذكر بأن رياض بودبوز لايزال مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع كبير الأندلس، يستمر لغاية سنة 2021 مما سيُعطل عملية إنتقاله.