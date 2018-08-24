غزال يُقيم صلاة العيد في مسجد بِمدينة ليون

أقام اللاعب الدولي الجزائري عبد القادر غزال صلاة عيد الأضحى المبارك، بِأحد مساجد مدينة ليون الفرنسية، حيث يُقيم هناك رفقة أهله.

حدث ذلك صبيحة الثلاثاء الماضي، وكما نشره عبد القادر غزال في أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الإجتماعي الإلكتروني “تويتر” (الصورة المُدرجة أعلاه)، مع تهنئته للأمّة الإسلامية بِهذا العيد المُبارك.

ويُلاحظ في الصورة – وبِشكل لافت – جلب الكراسي إلى المساجد، هذا السلوك الذي يكاد يتحوّل إلى تقليد، بعد أن كان يختصّ بِالكنائس وباقي المعابد فقط، وأيضا بِكبار السنّ والمرضى (من لا يستطيع الجلوس على الأرض).

ومعلوم أن المسلمين يجلسون على الأرض، كنوع من التواضع لله، حيث يتساوى المُصلّون ولا يتميّز أحد عن الآخر، بِإستثناء الإمام الذي يُلقي الخطبة فوق المنبر، أو الدروس فوق كرسيٍّ.

وكان عبد القادر غزال (33 سنة) قد اعتزل لعبة كرة القدم عام 2016، لِيتفرّغ لِإدارة أعمال شقيقه المهاجم الدولي الجزائري رشيد غزال (26 سنة)، الذي انتقل مُؤخّرا إلى فريق ليستر سيتي الإنجليزي.

وعكس ما عُرف عنه أيّام شبابه، بدأ عبد القادر غزال يميل إلى حياة “التعقّل” والهدوء، في صفحة جديدة ومُشرقة لِهذا الكرويّ المُثير للجدل.