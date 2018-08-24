ارتفاع أسعار النفطر وسط مخاوف بشأن الطلب

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، حيث تجاوز سعر برميل مزيج “برنت” مستوى الـ75 دولارا للمرة الأولى في نحو شهر.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت موسكو، صعدت عقود “برنت” بنسبة 0.47% إلى 75.08 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى يسجله المزيج منذ 31 يوليو، في حين ارتفع الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.62% إلى 68.25 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة هبطت 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد ثلاث مرات عن التوقعات.

إضافة لهبوط المخزونات الأمريكية ساهمت مخاوف المستثمرين بحدوث عجز في سوق النفط، جراء خروج إمدادات الخام الإيراني المتوقع من السوق، بعد تشديد العقوبات الأمريكية على طهران في نوفمبر القادم.