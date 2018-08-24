هل سبب الكوليرا ري الخضر والفواكه بمياه الصرف الصحي؟!

يعيش الجزائريون منذ الخميس حالة رعب واستنفار بعد الإعلان الرسمي عن إصابة 41 حالة بداء الكوليرا، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على آخرها وانتشرت التحليلات لأسباب الظاهرة والتي رجّح الكثيرون أن تكون بسبب ري الخضر والفواكه بمياه الصرف الصحي.

وبين الإشاعة والحقيقة تداول ناشطون صورا لظاهرة الاحتيال على المواطن والتلاعب بصحته، وحذروا من تناول فاكهة البطيخ والعنب بشكل خاص والتي يعتقد أنها مصدر التسممات.

يذكر أن مدير معهد باستور نفى أن تكون لمياه الشرب علاقة بالكوليرا، وقال أن الشكوك تحوم حول الخضر والفواكه، مؤكدا متابعة الموضوع للوقوف على المصدر الحقيقي لها قبل أن تنتشر.

من جهتها دعت جمعية حماية المستهلك الجزائري إلى غسل الخضر والفواكه جيدا قبل تناولها، كما نصح خبراء التغذية بغلي مياه الحنفيات المستعملة في غسلها مع إضافة ماء جافيل أو بيكاربونات الصودا أو الخل لتطهيرها من الجراثيم.

هذا ومست الكوليرا أربع ولايات هي العاصمة، البويرة، تيبازة، البليدة، وتقول بعض المصادر بوصولها لبومرداس لذلك شكلت وزارة الصحة خلية أزمة من أجل حصرها وضمان التحكم فيها قبل انتشارها.

القراءة من الشروق