بلماضي يبهدل ماجر ومُحللي البلاطوهات

عرف الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي وفي ظهوره الأخير أمام وسائل الإعلام الجزائرية، كيفية إحراج سلفه، رابح ماجر ومُحللي البلاطوهات.وكشف التقني الصاعد بأنه يمتلك الديبلومات التي تسمح له بالعمل في المُستوى العالي، كما أنه عمل في الواقع وحقق نتائجا.

وجاء هذا التصريح بمثابة رسالة واضحة لماجر وبن شيخ وغيرهما، بأنهم مُطالبون بالذهاب للمدارس لتلقي التكوين اللازم، قبل إنتقاده مُستقبلا.

ويتوقع أن تشهد الساحة صراعات بين “بلماضي” و”نجوم البلاطوهات” الذين لن يتركوه، لعدم إحتمالهم رؤية الجيل الصاعد في مناصب حساسة.