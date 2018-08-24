"ماء الحنفيات ليس مصدرا للكوليرا"

طمأنت وزارة الموارد المائية المواطنين بصلاحية مياه الحنفيات للشرب والاستهلاك ولا داعي للخوف منها.

وأكدت الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" أن مياه الحنفيات التي تصل المواطنين عبر مختلف المنشآت والشبكات العمومية مياه سليمة صالحة للشرب والاستهلاك و لا داعي للخوف منها.

وأوضح ذات المصدر أن هذه المياه تخضع يوميا لتحاليل عديدة وفق المعايير التي تمليها نصوص القانون ووفقا لمقاييس المنظمة العالمية للصحة، مضيفا أن كل محطات معالجة المياه و التي يفوق عددها 90 محطة عبر التراب الوطني تتوفر على مخبر يتابع كل مراحل المعالجة وبهذا لا تضخ المياه في الشبكات إلا بعد التأكد من سلامتها. كما تتوفر كل ولاية على مخبر لمراقبة صلاحية وجودة مياه الاستهلاك عبر الخزانات و شبكات التوزيع.

وأختتم البيان يقول وعلى هذا الأساس نؤكد مرة أخرى صلاحية مياه الحنفية للاستهلاك.

من جهته أكد مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي اليوم الجمعة أن "ماء الحنفيات ليس مصدرا لوباء الكوليرا وأنه ماء صالح للشرب".

وقال ميراوي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "ماء الحنفيات بولاية الجزائر لم يكن أبدا مصدرا لوباء الكوليرا وأنه صالح للشرب تماما موضحا أن "ولاية الجزائر ليست مصدرا لهذا الوباء كذلك وإنما تم نقله من طرف أشخاص كانوا قد سافروا إلى البليدة والبويرة وهما الولايتان اللتان ظهر فيهما هذا الوباء".

وذكر أن ولاية الجزائر "سجلت 14 حالة للإصابة بهذا الداء خمسة (5) منها فقط هي حالات مؤكدة".

وشدد على ضرورة غسل اليدين بصفة مستمرة وكذا غسل الخصر والفواكه بالماء مضافا له قطرات من مادة "الجافيل" لتفادي أية عدوى محتملة.

وقال إن "ولاية الجزائر وكافة مصالحها متأهبة بصفة مستمرة لمحاصرة هذا المرض ومحاربة أية عدوى جراء هذا الداء مذكرا بالحملة التحسيسية التي تم إطلاقها لفائدة المواطنين لتعلم كيفية مجابهة أية عدوى جراء هذا الوباء".