بعد سلسبيل..إكرام تختفي في ظروف غامضة ببجاية!!

اختفت الطفلة القاصر إكرام من لاية بجاية في ظروف غامصة، منذ يوم امس وهي في طريقها إلى منزل جدتها في حدود الساعة الرابعة مساء.

ونشرت عائلة الفتاة المختفية أرقام هواتفها الشخصية،مرفوقة بصورة مكبرة لإكرام، على صفحات التواصل الإجتماعي لأجل إيفادها بأي معلومات عنها.

لأجل تقفي أثرها وتسهيل العثور عليها في ظرف وجيز.

ويأتي إختفاء إكرام في هذه الظروف الغامضة،بعد ساعات قليلة من العثور على الطفلة سلسبيل زحاف جثة هامدة،عقب اختطافها واغتصابها على يد وحوش بشرية بوهران.