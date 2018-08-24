الجزائر خارج تصنيف أفضل 500 جامعة بالعالم‬ في 2018

كشف تصنيف جديد أنجزه مركز الجامعات العالمية في جامعة جياو تونغ شنغهاي الصينية، فشل الجامعات الجزائرية في الالتحاق بركب أفضل 500 جامعة في العالم.

غابت جامعات الجزائر عن التصنيف الذي ضم 500 جامعة، احتلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة المراتب المتقدمة، حيث حلت 8 جامعات أمريكية وجامعتان بريطانيتان ضمن أفضل 10 جامعات في العالم؛ حافظت جامعة هارفارد على المرتبة الأولى للسنة الـ 14 على التوالي. واستطاعت 3 جامعات أميركية احتلال المراكز الثلاثة الأولى، إذ حلت جامعة ستانفورد في المرتبة الثانية، محافظة بذلك على ترتيبها للعام الثاني على التوالي، بينما جاءت جامعة كمبريدج البريطانية في المرتبة الثالثة، تاركة تصنيفها في المرتبة الرابعة، الذي احتلته العام الماضي لجامعة برنستون الأمريكية، التي تقدمت بمرتبة واحدة عن تصنيفها العام الماضي.

وشمل التصنيف خمس مؤسسات جامعية عربية فقط، أربع منها من المملكة العربية السعودية، ويتعلق الأمر بجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد الله، للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فيما الأخيرة من مصر ويتعلق الأمر بجامعة القاهرة.

ويعتمد تصنيف شنغهاي، الذي يصدر سنويًا منذ عام 2003، على عدد من المعايير والمحددات لقياس أداء الجامعات، منها: عدد أعضاء هيئة التدريس الحائزين على جوائز نوبل، والميداليات التخصصية الأخرى بين أعضاء الهيئة التدريسية، وعدد البحوث المنشورة في دوريات معترف بها دوليًا، وخصوصًا مجلتا “نايتشر”، و”ساينس”، وعدد المرات التي تتم فيها الإشارة المرجعية إلى الأبحاث في الدوريات العلمية والمجلات المحكمة.